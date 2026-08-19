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Villen in Region Epirus, Griechenland

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Igoumenitsa Municipality
6
9 immobilienobjekte total found
Villa in Katsikas, Griechenland
Villa
Katsikas, Griechenland
Fläche 435 m²
Luxurious Villa von 465 qm in Pedini Ioannina. Das Haus ist auf drei Ebenen gebaut. Im Erdge…
$944,567
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Villa in Sivota, Griechenland
Villa
Sivota, Griechenland
Fläche 390 m²
Zu verkaufen 2-stöckige Villa von 390 qm in Epirus. Es gibt einen Kamin. Die Eigentümer verl…
$1,77M
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Villa in Sivota, Griechenland
Villa
Sivota, Griechenland
$689,025
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Villa in Anthrakitis, Griechenland
Villa
Anthrakitis, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 240 m²
Zu verkaufen 2-stöckige Villa von 240 qm in Epirus. Das Erdgeschoss besteht aus einem Schlaf…
$413,248
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Villa in Sivota, Griechenland
Villa
Sivota, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 300 m²
Zu verkaufen 2-stöckige Villa von 300 qm in Epirus. Das Erdgeschoss besteht aus 3 Schlafzimm…
$2,74M
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Villa in Skorpiona, Griechenland
Villa
Skorpiona, Griechenland
$486,371
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Villa in Kastri, Griechenland
Villa
Kastri, Griechenland
$341,617
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Villa 5 zimmer in Ioannina Municipality, Griechenland
Villa 5 zimmer
Ioannina Municipality, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 488 m²
Etagenzahl 3
Detached home for sale in Ampeleia, Mpizanio of Ioannina Prefecture for 450.000€ (Listing No…
$489,131
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Villa 17 zimmer in Sivota, Griechenland
Villa 17 zimmer
Sivota, Griechenland
Zimmer 17
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
Etagenzahl 2
Luxury Villa 300 sq.m. on a Hill with Sea View in Sivota, Thesprotia. This impressive sin…
$2,33M
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Immobilienangaben in Region Epirus, Griechenland

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