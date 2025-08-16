Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Region Epirus
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa
  6. Garten

Villa mit Garten kaufen in Region Epirus, Griechenland

Zagori Municipality
3
Ioannina Municipality
4
Igoumenitsa Municipality
6
Ioannina
4
1 immobilienobjekt total found
Villa 17 zimmer in Sivota, Griechenland
Villa 17 zimmer
Sivota, Griechenland
Zimmer 17
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
Etagenzahl 2
Luxusvilla 300 m2 auf einem Hügel mit Meerblick in Sivota, Thesprotia.Dieses eindrucksvolle …
$2,33M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Region Epirus, Griechenland

mit Garage
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen