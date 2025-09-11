Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Cottages mit Bergblick kaufen in Regionalbezirk Elis, Griechenland

3 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 4 zimmer in Skafidia, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Skafidia, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 153 m²
Stockwerk 2/1
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 153 qm in Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer, e…
$327,723
Eine Anfrage stellen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Ferienhaus 5 zimmer in Tsipiana, Griechenland
Ferienhaus 5 zimmer
Tsipiana, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 160 qm in Western Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus 2 Sch…
$198,975
Eine Anfrage stellen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Ferienhaus 3 zimmer in Myrtea, Griechenland
Ferienhaus 3 zimmer
Myrtea, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 96 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus von 81 qm in Westpeloponnes. Das Erdgeschoss besteht aus Wohnz…
$193,123
Eine Anfrage stellen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
