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Wohnimmobilien in Drama, Griechenland

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1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 zimmer in Drama Municipality, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Drama Municipality, Griechenland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 124 m²
Stockwerk 3
Drama, Center: Zum Verkauf durch Wohnung 124qm im 3. Stock mit Aufzug mit Heizung. Es besteh…
$115,668
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