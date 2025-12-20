Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  2. Griechenland
  3. Provinz Kissamos
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Terrasse

Wohnungen mit Terrasse in Provinz Kissamos, Griechenland

Kissamos
3
2 immobilienobjekte total found
Wohnung 5 zimmer in Kissamos, Griechenland
Wohnung 5 zimmer
Kissamos, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 213 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Kissamos, Kreta, Griechenland
$899,846
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Kissamos, Griechenland
Wohnung 4 zimmer
Kissamos, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 152 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Chania, Kreta, Griechenland
$874,463
Eine Anfrage stellen
