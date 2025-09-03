Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Demotike Enoteta Schematariou
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa
  6. Schwimmbad

Villen mit Swimmingpool in Demotike Enoteta Schematariou, Griechenland

1 immobilienobjekt total found
Villa 9 zimmer in Municipality of Tanagra, Griechenland
Villa 9 zimmer
Municipality of Tanagra, Griechenland
Zimmer 9
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 532 m²
Etagenzahl 3
Zu verkaufen 4-stöckige Villa von 532 qm auf der Insel Euboea . Erdgeschoss besteht aus 2 Ab…
$784,195
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
