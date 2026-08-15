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Villen in Pella Municipality, Griechenland

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Villa in Aravissos, Griechenland
Villa
Aravissos, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 500 m²
2-stöckige Villa von 500 qm im Zentrum Griechenlands. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzi…
$649,390
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