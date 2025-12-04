Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Berghütte kaufen in Lefkada Municipality, Griechenland

Municipal Unit of Lefkada
8
3 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 4 zimmer in Katouna, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Katouna, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 160 m²
Stockwerk 1/1
Verkaufen, ein traditionelles Haus von 160 qm in Katouna Dorf, auf der Insel Lefkada! Das Ha…
$400,291
Villa 1 zimmer in Lefkada Municipality, Griechenland
Villa 1 zimmer
Lefkada Municipality, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 656 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf Villa von 656 qm in Ionischen Inseln. Die Villa verfügt über einen herrlichen Me…
Preis auf Anfrage
Villa 1 zimmer in Lefkada Municipality, Griechenland
Villa 1 zimmer
Lefkada Municipality, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 167 m²
Zum Verkauf Villa von 167 qm in Ionischen Inseln. Es gibt: Klimaanlage. Extras mit der Unter…
$2,17M
