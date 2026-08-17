Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Municipality of Chalkida
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Hotel

Hotels in Municipality of Chalkida, Griechenland

;
1 immobilienobjekt total found
Hotel 4 000 m² in Agios Nikolaos, Griechenland
Hotel 4 000 m²
Agios Nikolaos, Griechenland
Fläche 4 000 m²
Zum Verkauf 3 * Hotel - 32 Zimmer, 50 km von der malerischen Stadt Metora. Erbaut unter Berg…
$2,24M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen