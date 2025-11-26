Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Amphipolis Municipality
  4. Wohnimmobilien
  5. Ferienhaus
  6. Meerblick

Cottages am Meer in Amphipolis Municipality, Griechenland

Ferienhaus Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Ferienhaus 4 zimmer in Amphipolis Municipality, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Amphipolis Municipality, Griechenland
Zimmer 4
Fläche 88 m²
Etagenzahl 2
For sale detached house of 88 sq.m. under construction, with a private garden of 294 sq.m., …
$271,534
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Amphipolis Municipality, Griechenland

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen