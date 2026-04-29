Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Korinth
  4. Wohnimmobilien
  5. Stadthaus
  6. Meerblick

Stadthäuser am Meer in Korinth, Griechenland

Stadthaus Löschen
Alles löschen
3 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Municipality of Corinth, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 120 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 120 qm in Peloponnese. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgesch…
$472,283
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus in Municipality of Corinth, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 85 m²
Zum Verkauf Maisonette von 85 qm in Eastern Peloponnese. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdges…
$247,949
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus in Municipality of Corinth, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Corinth, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 130 m²
Verkauf Maisonette von 130 qm in Peloponnes. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Halbgeschoss beste…
$814,689
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Alanya HomeAlanya Home
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Korinth, Griechenland

mit Bergblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen