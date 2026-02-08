Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Korfu
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Terrasse

Häuser mit Terrasse in Korfu, Griechenland

villen
31
cottages
19
reihenhäuser
10
1 immobilienobjekt total found
Haus 2 zimmer in Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Haus 2 zimmer
Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 1/1
📍 - CENTER. 🔰 Zum Verkauf eine renovierte Wohnung im 2. Stock von 55 qm, im Herzen von Korfu…
$284,676
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Korfu, Griechenland

mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen