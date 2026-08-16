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Hotels in Regionalbezirk Korfu, Griechenland

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Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln
19
Municipality of Northern Corfu
6
Municipality of Southern Corfu
5
Municipal Unit of Lefkimmi
4
30 immobilienobjekte total found
Hotel 385 m² in Kavos, Griechenland
Hotel 385 m²
Kavos, Griechenland
Fläche 385 m²
Zum Verkauf Hotel von 385 qm auf der Insel Korfu. Das Hotel hat eine Ebene. Es gibt: Klimaa…
$495,898
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Hotel 180 m² in Avliotes, Griechenland
Hotel 180 m²
Avliotes, Griechenland
Fläche 180 m²
Zum Verkauf, ein Mini-Hotel im Nordwesten von Korfu, in Agios Stefanos Dorf! Der Komplex be…
$885,531
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Hotel 710 m² in Petriti, Griechenland
Hotel 710 m²
Petriti, Griechenland
Fläche 710 m²
Baurahmen710 qm zum Verkauf, bestehend aus 4 Ebenen. In der Unterkunft gibt es ein Grundstüc…
$277,467
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Hotel 400 m² in Kavos, Griechenland
Hotel 400 m²
Kavos, Griechenland
Fläche 400 m²
Zu verkaufen, ein Mini-Hotel 400 qm im Dorf Kavos, das ist 47 km südlich der Korfu Stadt. D…
$377,827
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Hotel 640 m² in Benitses, Griechenland
Hotel 640 m²
Benitses, Griechenland
Fläche 640 m²
In einem der beliebtesten Dörfer von Korfu gibt es eine kleine Anlage von 14 Wohnungen zum V…
$2,95M
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Hotel 400 m² in Skripero, Griechenland
Hotel 400 m²
Skripero, Griechenland
Fläche 400 m²
Ein Hotel zum Verkauf, 13 km vom Zentrum von Korfu Stadt. Dieses zweistöckige Hotel verfügt …
$2,77M
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TekceTekce
Hotel 950 m² in Gouvia, Griechenland
Hotel 950 m²
Gouvia, Griechenland
Fläche 950 m²
Zum Verkauf, ein Hotel von 950 qm mit dem Grundstück von 9000 qm. Es befindet sich in einem …
$767,461
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Hotel 400 m² in Sfakera, Griechenland
Hotel 400 m²
Sfakera, Griechenland
Fläche 400 m²
Zu verkaufen, ein gemütliches 400 qm Hotel in Roda, der Norden der schönen Insel Korfu! Das …
$1,30M
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Hotel 800 m² in Kato Agios Markos, Griechenland
Hotel 800 m²
Kato Agios Markos, Griechenland
Fläche 800 m²
Ein Hotelkomplex zum Verkauf im Norden von Korfu, in Sidari! Der Komplex hat eine Gesamtfläc…
$3,52M
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Hotel 300 m² in Dassia, Griechenland
Hotel 300 m²
Dassia, Griechenland
Fläche 300 m²
Zimmer zum Verkauf im malerischen Dorf im Norden von Korfu! Dieses Anwesen am Strand ist ein…
Preis auf Anfrage
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Hotel 4 600 m² in Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Hotel 4 600 m²
Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Fläche 4 600 m²
Hotel zum Verkauf auf Korfu – Außergewöhnlicher Wert Location & Übersicht Perfekt positioni…
Preis auf Anfrage
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Hotel 360 m² in Kato Korakiana, Griechenland
Hotel 360 m²
Kato Korakiana, Griechenland
Schlafräume 9
Fläche 360 m²
Zum Verkauf Hotel von 360 qm auf der Insel Korfu. Das Hotel verfügt über 4 Stockwerke. Erdge…
$531,319
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Hotel 740 m² in Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Hotel 740 m²
Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Fläche 740 m²
Zum Verkauf, ein schönes Hotel am Meer in der Gegend von Cavos, im Süden von Korfu. Das Hote…
Preis auf Anfrage
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Hotel 660 m² in Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Hotel 660 m²
Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Fläche 660 m²
Im Süden der Insel Korfu, im Zentrum eines der beliebtesten Dörfer, steht ein Hotel zum Verk…
$944,567
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Hotel 469 m² in Gouvia, Griechenland
Hotel 469 m²
Gouvia, Griechenland
Fläche 469 m²
Zum Verkauf die Hälfte der viergeschossigen Wohnungen bestehend aus sieben Zimmern. Die Apar…
$2,72M
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Hotel 400 m² in Kavos, Griechenland
Hotel 400 m²
Kavos, Griechenland
Fläche 400 m²
Zum Verkauf, ein Hotel von 400 qm in Cavos nur 50 m vom Strand entfernt! Das Anwesen befinde…
$826,496
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Hotel 350 m² in Dassia, Griechenland
Hotel 350 m²
Dassia, Griechenland
Fläche 350 m²
Wir bieten zum Verkauf ein Mini-Hotel - mit einer Fläche von 330 m² auf der Insel Korfu. Das…
$3,90M
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Hotel 3 863 m² in Gimari, Griechenland
Hotel 3 863 m²
Gimari, Griechenland
Fläche 3 863 m²
Zum Verkauf Hotel von 3863 qm auf der Insel Korfu. Das Hotel hat eine Ebene. Die Unterkunft…
$12,99M
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Hotel 997 m² in Kato Korakiana, Griechenland
Hotel 997 m²
Kato Korakiana, Griechenland
Fläche 997 m²
Zum Verkauf: Beachfront Hotel in Dassia, North-East Corfu! Grundstücksgröße: 997 m2 | Grund…
$3,90M
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Hotel 550 m² in Kavos, Griechenland
Hotel 550 m²
Kavos, Griechenland
Fläche 550 m²
Zu verkaufen, ein gemütliches Hotel von 550 qm in Asprokavos, im Süden von Korfu, in einem d…
$1,30M
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Hotel 300 m² in Kontokali, Griechenland
Hotel 300 m²
Kontokali, Griechenland
Fläche 300 m²
Es gibt ein separates Hotel - zum Verkauf, das aus zwei Gebäuden und einem Schwimmbad ( 7x15…
$885,531
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Hotel 385 m² in Kato Agios Markos, Griechenland
Hotel 385 m²
Kato Agios Markos, Griechenland
Fläche 385 m²
Wir bieten Ihnen ein Aparthotel von 385 qm in Sidari, nördlich von Korfu. Dieses Hotel ist i…
$826,496
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Hotel 1 200 m² in Evropouli, Griechenland
Hotel 1 200 m²
Evropouli, Griechenland
Fläche 1 200 m²
Hotel zum Verkauf auf der schönen Insel Korfu. In ruhiger Lage, nur 2 km vom lebhaften Zentr…
$1,89M
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Hotel 400 m² in Sfakera, Griechenland
Hotel 400 m²
Sfakera, Griechenland
Fläche 400 m²
Verkauf: Charmantes Mini-Hotel im Herzen von Roda Village, Nur Schritte vom Meer! Entdecken…
$767,461
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Hotel 412 m² in Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Hotel 412 m²
Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Fläche 412 m²
Zu verkaufen Hotel von 412 qm auf der Insel Korfu. Das Hotel verfügt über 4 Stockwerke. Es g…
$1,03M
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Hotel 260 m² in Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Hotel 260 m²
Gemeinde Korfu-Mitte und Inseln, Griechenland
Fläche 260 m²
Zum Verkauf Hotel von 260 qm auf der Insel Korfu. Das Hotel hat eine Ebene. Die Besitzer we…
$472,283
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Hotel 410 m² in Barbati, Griechenland
Hotel 410 m²
Barbati, Griechenland
Fläche 410 m²
Moderne private Anlage zum Verkauf auf der Insel Korfu. Der Komplex besteht aus sechs Luxusw…
$2,60M
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Hotel 400 m² in Agios Pantaleimonas, Griechenland
Hotel 400 m²
Agios Pantaleimonas, Griechenland
Fläche 400 m²
Zum Verkauf Hotel von 400 qm auf der Insel Korfu. Das Hotel verfügt über 2 Stockwerke. Es gi…
$1,77M
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Hotel 580 m² in Alykes Potamou, Griechenland
Hotel 580 m²
Alykes Potamou, Griechenland
Schlafräume 8
Fläche 580 m²
Zum Verkauf Hotel von 580 qm auf der Insel Korfu. Das Hotel verfügt über 3 Stockwerke. Erdge…
$3,54M
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Hotel 407 m² in Karousades, Griechenland
Hotel 407 m²
Karousades, Griechenland
Fläche 407 m²
Zum Verkauf, ein Hotel von 410 qm im Norden von Korfu, in der Nähe des Strandes von Astraker…
$578,547
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