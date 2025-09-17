Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Chersonisos Municipal Unit
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Meerblick

Wohnungen am Meer in Chersonisos Municipal Unit, Griechenland

1 Zimmer
8
2 Zimmer
4
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 zimmer in Provinz Chersonissos, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Provinz Chersonissos, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
Stockwerk 1/4
Zu verkaufen alte Bauwohnung von 38 qm in Kreta. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es b…
$150,987
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Chersonisos Municipal Unit, Griechenland

mit Bergblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen