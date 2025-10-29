Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Regionalbezirk Chalkidiki
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnungen auf mehreren Ebenen
  6. Garten

Etagenwohnungen mit Garten kaufen in Regionalbezirk Chalkidiki, Griechenland

Kassandra Municipality
3
Gemeinde Sithonia
8
Gemeindebezirk Sithonia
8
Nikiti
7
1 immobilienobjekt total found
Wohnungen auf mehreren Ebenen 5 zimmer in Nikiti, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 5 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 120 m²
Jede Maisonette bietet eine gesamte Innenfläche von 120 m² und ist durchdacht auf drei Ebene…
$407,950
Immobilienangaben in Regionalbezirk Chalkidiki, Griechenland

