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Villen in Chalkida, Griechenland

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1 immobilienobjekt total found
Villa in Municipality of Chalkida, Griechenland
Villa
Municipality of Chalkida, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 585 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 585 qm auf der Insel Euboea . Halbgeschoss besteht aus eine…
$1,89M
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Immobilienangaben in Chalkida, Griechenland

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