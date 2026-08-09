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Wohnimmobilien in Regionalbezirk Arkadien, Griechenland

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Municipality of North Kynouria
3
Municipality of Gortynia
3
Municipality of Megalopoli
3
12 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Municipality of Megalopoli, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Municipality of Megalopoli, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 215 m²
Steinhaus von 215 qm in Muria Dorf, Gortynia. Es ist ein 2-stöckiges Haus in sehr gutem Zust…
$233,073
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Wohnung in Kerasia, Griechenland
Wohnung
Kerasia, Griechenland
Fläche 43 m²
Zu verkaufen Wohnung von 43 Quadratmetern auf der Insel Korfu. Die Wohnung befindet sich im …
$144,142
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Ferienhaus in Municipality of Gortynia, Griechenland
Ferienhaus
Municipality of Gortynia, Griechenland
Fläche 320 m²
$64,095
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LDV InvestLDV Invest
Reihenhaus in Parálio Ástros, Griechenland
Reihenhaus
Parálio Ástros, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 175 m²
Zum Verkauf Maisonette von 175 qm in Eastern Peloponnese. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdge…
$448,669
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Reihenhaus in Parálio Ástros, Griechenland
Reihenhaus
Parálio Ástros, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 117 m²
Verkauf Maisonette von 117 qm in Peloponnes. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschoss besteh…
$242,045
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Lagadia, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Lagadia, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 175 m²
Zum Verkauf -- Wohnhaus -- Arkadia: Lagadia - 175 qm, 4 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 1 WC, 1 …
$198,112
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Ferienhaus in Municipality of Gortynia, Griechenland
Ferienhaus
Municipality of Gortynia, Griechenland
Fläche 120 m²
Zum Verkauf -- Wohnhaus -- Arkadia: Tropaia 120 qm, Erdgeschoss, Baujahr: 1955 Hinterhof (Ga…
$50,111
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Reihenhaus in Municipality of Megalopoli, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Megalopoli, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 198 m²
Zum Verkauf Maisonette von 198 qm in Peloponnes. Die Maisonette hat 3 Ebenen. 1. Stock beste…
$295,177
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Reihenhaus in Parálio Ástros, Griechenland
Reihenhaus
Parálio Ástros, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 115 m²
Zum Verkauf Maisonette von 115 qm in Eastern Peloponnese. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdge…
$354,213
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Megalopoli, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Municipality of Megalopoli, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 205 m²
zum Verkauf 4-stöckiges Haus von 205 qm in Peloponnes. Keller besteht aus einem Abstellraum.…
$1,10M
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Wohnung 4 zimmer in Municipality of Tripoli, Griechenland
Wohnung 4 zimmer
Municipality of Tripoli, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 153 m²
Etagenzahl 3
Wohnsiedlung – Peloponnes, Griechenland
$801,019
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Doppelhaus 6 zimmer in Municipality of South Kynouria, Griechenland
Doppelhaus 6 zimmer
Municipality of South Kynouria, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 195 m²
Etagenzahl 2
Exclusive Property of Our Office. The maisonette we present, with a total area of 195 sq.m.,…
$298,550
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Eigenschaftstypen in Regionalbezirk Arkadien

häuser

Immobilienangaben in Regionalbezirk Arkadien, Griechenland

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