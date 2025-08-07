Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Villa mit Garten kaufen in Regionalbezirk Andros, Griechenland

Gemeinde Andros
4
1 immobilienobjekt total found
Villa 10 zimmer in Andros, Griechenland
Villa 10 zimmer
Andros, Griechenland
Zimmer 10
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 480 m²
Etagenzahl 2
Villa Ich ist eine atemberaubende, luxuriöse unterirdische Villa am Meer, auf der bezaubernd…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
