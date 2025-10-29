Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Regionalbezirk Andros
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Meerblick

Häuser am Meer in Regionalbezirk Andros, Griechenland

Gemeinde Andros
11
6 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 6 zimmer in Gavrio, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Gavrio, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 165 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus von 165 qm in Kykladen. Das Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzi…
$561,812
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Haus 8 Schlafzimmer in Gemeinde Andros, Griechenland
Haus 8 Schlafzimmer
Gemeinde Andros, Griechenland
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 4
Πωλείται ημιτελής οικοδομή αποτελούμενη από δύο κτίρια, συνολικής επιφάνειας 150 τ.μ. το καθ…
$464,429
Immobilienagentur
Bereal Estate
Sprachen
English
Haus 5 Schlafzimmer in Gavrio, Griechenland
Haus 5 Schlafzimmer
Gavrio, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Πρόκειται για ένα μοναδικό, διώροφο κτίριο, το οποίο δεσπόζει μεγαλοπρεπώς ακριβώς μπροστά σ…
$476,040
Immobilienagentur
Bereal Estate
Sprachen
English
Villa 1 zimmer in Stenies, Griechenland
Villa 1 zimmer
Stenies, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 198 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf Villa von 198 qm in Cyclades. Die Besitzer werden die Möbel mit dem Verkauf verl…
$510,312
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Ferienhaus 3 zimmer in Stenies, Griechenland
Ferienhaus 3 zimmer
Stenies, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 150 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 150 qm in Cyclades. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer, ein…
$819,309
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Villa 10 zimmer in Andros, Griechenland
Villa 10 zimmer
Andros, Griechenland
Zimmer 10
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 480 m²
Etagenzahl 2
Villa Ich ist eine atemberaubende, luxuriöse unterirdische Villa am Meer, auf der bezaubernd…
$4,49M
Immobilienagentur
Bereal Estate
Sprachen
English
