Reihenhäuser mit Bergblick kaufen in Anavissos Municipal Unit, Griechenland

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Reihenhaus in Anavyssos, Griechenland
Reihenhaus
Anavyssos, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 290 m²
Zu verkaufen Maisonette von 290 Quadratmetern in Attika .Die Maisonette hat 2 Werte. Das Erd…
$247,949
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Immobilienangaben in Anavissos Municipal Unit, Griechenland

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