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Wohnimmobilien in Regionalbezirk Ätolien-Akarnanien, Griechenland

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häuser
3
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Nafpaktia, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Municipality of Nafpaktia, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 160 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 160 qm in Peloponnes. Halbkeller besteht aus 2 Schlafzimmer…
$242,045
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Municipality of Nafpaktia, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Municipality of Nafpaktia, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 150 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 150 qm in Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer mi…
$224,335
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Villa in Kaloudi, Griechenland
Villa
Kaloudi, Griechenland
Schlafräume 8
Fläche 600 m²
Zu verkaufen 3 -stöckige Villa von 600 Quadratmetern in Westpeloponnes. Das Untergeschoss be…
$1,89M
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Immobilienangaben in Regionalbezirk Ätolien-Akarnanien, Griechenland

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