  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Ägäis
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa
  6. Garage

Villen mit Garage in Ägäis, Griechenland

Gemeinde Mykonos
22
Municipality of Rhodes
15
Municipality of Thira
4
Thira Municipal Unit
4
2 immobilienobjekte total found
Villa 10 zimmer in Andros, Griechenland
Villa 10 zimmer
Andros, Griechenland
Zimmer 10
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 480 m²
Etagenzahl 2
Villa Ich ist eine atemberaubende, luxuriöse unterirdische Villa am Meer, auf der bezaubernd…
Preis auf Anfrage
Immobilienagentur
Bereal Estate
Sprachen
English
Villa 4 zimmer in Gemeinde Mykonos, Griechenland
Villa 4 zimmer
Gemeinde Mykonos, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Etagenzahl 1
Diese außergewöhnliche Wohnung befindet sich in der idyllischen Lage von Agrari, Mykonos, de…
$577,902
Immobilienagentur
Bereal Estate
Sprachen
English
