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Wohnimmobilien in Hochtaunuskreis, Deutschland

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Bad Homburg vor der Höhe
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Villa in Bad Homburg vor der Höhe, Deutschland
Villa
Bad Homburg vor der Höhe, Deutschland
Schlafräume 7
Fläche 175 m²
Etagenzahl 3
Modernes "Smart Home" mit zentraler Lage in der Ortschaft Bad Homburg.Anzahl der Zimmer: 7Sc…
$2,15M
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Wohnung 4 zimmer in Bad Homburg vor der Höhe, Deutschland
Wohnung 4 zimmer
Bad Homburg vor der Höhe, Deutschland
Zimmer 4
Fläche 165 m²
Etagenzahl 3
Geräumige 4-Zimmer-Wohnung in einem neuen Projekt im Vorort Frankfurt am Main - Bad Homburg.…
$1,13M
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Haus 7 zimmer in Bad Homburg vor der Höhe, Deutschland
Haus 7 zimmer
Bad Homburg vor der Höhe, Deutschland
Zimmer 7
Fläche 175 m²
Etagenzahl 3
Modernes "Smart Home" mit zentraler Lage in der Ortschaft Bad Homburg. Anzahl der Zimmer:…
$1,95M
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Bad Homburg vor der Höhe, Deutschland
Wohnung 4 Schlafzimmer
Bad Homburg vor der Höhe, Deutschland
Schlafräume 4
Fläche 165 m²
Etagenzahl 3
Geräumige 4-Zimmer-Wohnung in einem neuen Projekt im Vorort Frankfurt am Main - Bad Homburg.…
$1,22M
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