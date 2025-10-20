Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Deutschland
  3. Berlin
  4. Wohnimmobilien
  5. Herrenhaus

Mansions in Berlin, Deutschland

Herrenhaus Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Herrenhaus 9 zimmer in Berlin, Deutschland
Herrenhaus 9 zimmer
Berlin, Deutschland
Zimmer 9
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 371 m²
Etagenzahl 2
Das frisch renovierte Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung ist ein lichtdurchflutetes Refugi…
$3,33M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Privatverkäufer
Sprachen
English, Deutsch
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Berlin, Deutschland

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen