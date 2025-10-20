Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Georgien
  3. Ureki
  4. Gewerbeimmobilien

Gewerbeimmobilien in Ureki, Georgien

4 immobilienobjekte total found
Hotel 300 m² in Ureki, Georgien
Hotel 300 m²
Ureki, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf zweistöckiges Hotel im Dorf Ureki, in der Nähe des Strandes. Das Hotel verfügt ü…
$300,000
Grundstück mit Hotelgelände und Ferienhaus zu verkaufen in Ureki, Georgien
Grundstück mit Hotelgelände und Ferienhaus zu verkaufen
Ureki, Georgien
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 795 m²
Etagenzahl 2
„Vila Dias“ ist eine Investitionsmöglichkeit mit hohem Potenzial, insbesondere im Bereich de…
$330,000
Gewerbefläche 600 m² in Ureki, Georgien
Gewerbefläche 600 m²
Ureki, Georgien
Fläche 600 m²
Etagenzahl 2
$1,86M
Hotel in Ureki, Georgien
Hotel
Ureki, Georgien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
Hotel zum Verkauf im Dorf Ureki 200 Meter vom einzigartigen Strand mit magnetischem Sand. Au…
$300,000
