  1. Realting.com
  2. Georgien
  3. Wohnimmobilien
  4. Stadthaus
  5. Golfplatz

Stadthäuser in der Nähe des Golfclubs in Georgien

Batumi
23
Autonome Republik Adscharien
66
1 immobilienobjekt total found
Reihenhaus 5 zimmer in Kisischewi, Georgien
Reihenhaus 5 zimmer
Kisischewi, Georgien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 286 m²
Etagenzahl 3
A premium-class gated residential complex that combines comfort, sustainability, and a profi…
$330,000
Immobilienangaben in Georgien

