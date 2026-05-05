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Studio-Wohnungen in der Nähe des Golfclubs in Tiflis, Georgien

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1 immobilienobjekt total found
Studio 1 zimmer in Tiflis, Georgien
Studio 1 zimmer
Tiflis, Georgien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
Stockwerk 1/5
Das Projekt befindet sich auf den malerischen Hügeln von Tbilisi und verkörpert das Konzept …
$175,000
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Immobilienangaben in Tiflis, Georgien

mit Garten
mit Bergblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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