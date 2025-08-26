Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  2. Georgien
  3. Tiflis
  4. Wohnimmobilien
  5. Studio
  6. Garten

Studio-Wohnung mit Garten kaufen in Tiflis, Georgien

1 immobilienobjekt total found
Studio 1 zimmer in Tiflis, Georgien
Studio 1 zimmer
Tiflis, Georgien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 37 m²
Stockwerk 3/5
Club-Stil Premium-Residenz im Herzen der historischen Tiflis — Avlabari. Dies ist ein intime…
$81,500
