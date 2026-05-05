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Häuser in der Nähe des Golfclubs in Tiflis, Georgien

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villen
18
1 immobilienobjekt total found
Reihenhaus 4 zimmer in Tiflis, Georgien
Reihenhaus 4 zimmer
Tiflis, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 215 m²
Etagenzahl 2
Ihr persönliches Stadthaus in der Hauptstadt Georgiens + Aufenthaltsgenehmigung für 5 Jahre …
$350,000
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Immobilienangaben in Tiflis, Georgien

mit Garage
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