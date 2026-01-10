Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Georgien
  3. Tiflis
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Garten

Haus mit Garten kaufen in Tiflis, Georgien

villen
18
1 immobilienobjekt total found
Villa 7 zimmer in Tiflis, Georgien
Villa 7 zimmer
Tiflis, Georgien
Zimmer 7
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 293 m²
Etagenzahl 2
Jetzt in Tbilisi Stand-alone Villen in der Stadt für Izbrahnyx! Sie kaufen nicht nur das per…
$560,000
Eine Anfrage stellen
Immobilienangaben in Tiflis, Georgien

mit Garage
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
