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Aparthotel Sioni Lake Resort and Spa
, Georgien
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Jahr der Inbetriebnahme 2028
Luxusleben im Sioni Lake Resort & SpaDer erste Block des neuen Elitekomplexes Sioni Lake Resort & Spa von Archi ist ein fünfstöckiges Aparthotel mit 75 Luxus-, Kunst- und modernen Studio-Apartments. Das von der spanischen Firma Chapman Taylor Madrid Studio entworfene Gebäude kombiniert Stil,…
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