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Sioni Lake Resort and Spa

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ID: 35042
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Letzte Aktualisierung: 26.03.26

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    Jahr der Inbetriebnahme
    2028

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Luxusleben im Sioni Lake Resort & Spa
Der erste Block des neuen Elitekomplexes Sioni Lake Resort & Spa von Archi ist ein fünfstöckiges Aparthotel mit 75 Luxus-, Kunst- und modernen Studio-Apartments. Das von der spanischen Firma Chapman Taylor Madrid Studio entworfene Gebäude kombiniert Stil, Komfort und energieeffiziente Konstruktion mit YTONG-Blöcken, dekorativen Gips und Glasgeländer.

Voll möbliert und bereit zu genießen
Alle Apartments sind komplett renoviert, möbliert und mit modernen Geräten ausgestattet. Bewohner und Gäste können die außergewöhnliche Infrastruktur des Resorts genießen, ohne den Komplex zu verlassen.

Unübertroffene Four-Season-Amenitäten
Erleben Sie offene und überdachte Pools mit 2.500 m2, Aquapark, Winter-Whirlpool, Spa- und Wellnesscenter, Fitnessraum (3.000 m2), Bankettsaal für 550 Gäste, Konferenzräume, 5 Restaurants, Bars, Lounges, Open-Air-Kino, Amphitheater, Kinderunterhaltungsbereich, Wintergarten, Helipad und ein 3 km Seeufer mit Wander- und Radwegen. Zu den Sporteinrichtungen gehören Tennis, Basketball, Fußballplätze, Padelplätze, eine Fischereizone und eine Zipline.

Atemberaubende natürliche Umgebung
Das Resort liegt 50 km von Tbilisi auf 1.100 Metern über dem Meeresspiegel, in der Nähe des Tbilisi Nationalparks in Sioni Dorf, bietet ein Vier-Saison-Klima mit See, Bergen und Waldblick – perfekt für diejenigen, die die Natur, Ruhe und Nähe zur Stadt schätzen.

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