Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Georgien
  3. Samzche-Dschawachetien
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Bergblick

Berghütte kaufen in Samzche-Dschawachetien, Georgien

Bordschomi
4
Bakuriani
3
1 immobilienobjekt total found
Ferienhaus 6 zimmer in Bakuriani, Georgien
Ferienhaus 6 zimmer
Bakuriani, Georgien
Zimmer 6
Fläche 127 m²
Etagenzahl 2
Zweistöckiges Ferienhaus zum Verkauf in Bakuriani Fläche: 127 qm im schwarzen Rahmenzusta…
$120,000
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Eigenschaftstypen in Samzche-Dschawachetien

cottages

Immobilienangaben in Samzche-Dschawachetien, Georgien

mit Terrasse
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen