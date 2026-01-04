  1. Realting.com
  2. Georgien
  3. Mingrelien-Oberswanetien

Neubauten zum Verkauf in Mingrelien-Oberswanetien

Poti
Wohngebäude OTIUM POTI
Wohngebäude OTIUM POTI
Wohngebäude OTIUM POTI
Wohngebäude OTIUM POTI
Poti, Georgien
Preis auf Anfrage
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 10
OTIUM POTI ist ein MULTI-APARTMENT RESIDENTIAL BLOCK mit COMMERCIAL SPACES und RECREATIONAL AREA.DAS PROJEKT, WAS ICLUDS A GREEN AROUND THE BUILDING, PLAYGROUND UND PARKING ZONE, WILL BE COMPETZT MAY 2026
Otium Development
