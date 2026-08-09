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Wohnimmobilien in Mingrelien-Oberswanetien, Georgien

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3 immobilienobjekte total found
Haus 6 zimmer in 12, Georgien
Haus 6 zimmer
12, Georgien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 250 m²
Etagenzahl 2
Ein einzigartiges Haus zum Verkauf im Herzen der ruhigen, gemütlichen Stadt Poti an der Schw…
$130,000
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Wohnung in 24, Georgien
Wohnung
24, Georgien
Fläche 65 m²
Stockwerk 5/5
✨ Selten viel im Wohnherz von Batumi: Großzügigkeit und Stil gegenüber "Hopa"Die geräumige W…
$85,000
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Haus 8 Schlafzimmer in Senaki, Georgien
Haus 8 Schlafzimmer
Senaki, Georgien
Schlafräume 8
Fläche 354 m²
Etagenzahl 3
Senaki, Tamar Street 26 steht zum Verkauf ein dreistöckiges Privathaus von 354 qm mit einem …
$49,200
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TekceTekce
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Immobilienangaben in Mingrelien-Oberswanetien, Georgien

Günstige
Luxuriös
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