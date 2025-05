Wohnquartier BATUMI ISLAND

BATUMI ISLAND Insel

Die Hauptfläche im Meer in der Region Batumi umfasst zwei künstlich angelegte Halbinseln und eine Insel.

Fertigstellung von Bau und Infrastruktur der gesamten Insel bis 2040. - 15 Jahre.

Island Batumi kombiniert modernste Technologie mit umweltfreundlichen Praktiken, um einen blühenden Meeresraum zu schaffen. Die Insel verbindet einen Lebensstil mit umweltfreundlichem Transport und modernen Errungenschaften mit atemberaubenden Landschaften.

Batumi Island ist eine bahnbrechende künstliche Insel in Georgien und verwandelt die Küste des Landes mit seinem innovativen Ansatz für das städtische Leben. Dieses 84-Hektar-Projekt verbindet intelligente Stadttechnik nahtlos mit nachhaltigem Design und schafft einen neuen Standard für die Küstenentwicklung. Das Projekt ist mehr als eine territoriale Ausdehnung – es ist eine Vision, wie zukünftige Städte im Einklang mit ihrer Umwelt leben können.

Infrastruktur der Insel:

Hotels, Villen, Ferienwohnungen

Öffentliche Erholungsgebiete, Parks

- Sportanlagen

- Konzertsaal.

- Handelszentrum.

Yacht Club

- Spielplätze

Strand

Wasserpark

- Fitnessstudio und Spa

- Coworking und Büros

International College, School and Kindergarten und

Studio.

-medizinisches Zentrum

-Angebotszentren

Helipad

- Parken

Beschreibung des 1. Turms auf der Insel:

Baubeginn Februar 2025

Lieferung Februar 2029.

Zu dieser Zeit wird das Gebiet der ersten Halbinsel in Betrieb genommen, ennobled, einschließlich eines gemeinsamen Strandes, ein Büro und Business Center.

Insgesamt 58 Etagen.

8 Duplexs

1 Stock 4.5m2 vom Erdgeschoss.

Technische Fußböden: 28 und 55

25 Wohnungen auf dem Boden

1325 Wohnungen insgesamt

Gebiete von 37.10m2 -109.10m2

Studios (klein.medium.large), 1 Schlafzimmer, 2 Schlafzimmer, 8 Maisonettes mit exklusivem Zugang zum Pool.

Studios: 37.10m2, 37.20m2, 37.55m2, 38.55m2, 39.25m2, 44.95m2.

1+1: 53,20 m2, 56,90m2, 63,05m2, 64,60m2,66,10m2, 66,80m2, 72,55m2

2+1: 108,4m2, 109,10m2

Panoramablick auf das Meer und die Stadt, die Insel und die Berge.

Deckenhöhe 3.20m.

9 Aufzüge

Gebäudeinfrastruktur:

Supermarkt

Pharmazie

- Fitness- und Wellnesscenter

-Restaurant und Café

- Dachterrasse

- Außenpool

-3 Parkplatz

• Die Bauart ist monolithischer Beton. Pile-Stiftung.

• Das Gebäude ist 216m hoch.

Parkplatz 3 Ebenen und 2 technische Etagen.

9 Aufzüge (einschließlich 1 technische), 3 Treppenhäuser.

• Das Gebäude ist mit Versorgungs- und Auspuffbelüftung und einem System ausgestattet. Klimaanlage, auch eine zentrale Heizung.

• Wohnfläche insgesamt - 71.593.55 m2.

Bau neuer Technologien und Tunnelmethode (7 Stockwerke pro Monat)

- verdreifacht

Preise ab $2.800m2

Zahlungsplan:

Buchung für 1 Woche: $2.000

PV 20% + 20% in 2025

25 % in 2026

25 % in 2027

10 % in 2028.

Es ist möglich, mit Kryptowährung zu bezahlen.

Alle Wohnungen sind mit Veredelung gemietet, aber ohne Polstermöbel (mit voller Renovierung und Küche mit Geräten). Aber ohne Polstermöbel und Zubehör.

Sie können ein separates Designpaket kaufen - 3 schlüsselfertige Optionen. Italienische Innenarchitekten.

1+1 und 2+1 haben eine Geschirrspülmaschine.

Beschreibung der kompletten Wohnung:

Technische Kommunikation:

* Stromverteilung in Zonen mit Einbau von Steckdosen und Schaltern

*Zentralwasserversorgung und Kanalisation mit Dosiereinheiten und Einbau von Innenspülungen

*Zentralheizung und Kühlanlage mit Klima- und Rechnungseinheit *Fire Sicherheitssysteme

Hochgeschwindigkeits-Internetzugang (in der Wohnung eingerichtet)

Fertigstellung:

* Wände - flach, verputzt und lackiert

* Decken sind flach, verputzt und lackiert

*Floors - Porzellan im Badezimmer, im Rest des Laminatplatzes

*Lighting by zones with the installation of neutral plafonds

Paket:

Innentüren

* Elektrische Steckdosen und Schalter

Wohnküche:

Küchenset (obere und untere Schränke)

Elektroherd

Integrierte Mikrowelle

Haube

Kühlschrank

Küchenspüle mit Mischern

Geschirrspülmaschine (für 1+1 und 2+1)

Sanuzel:

*Mixer Shell

Spiegel.

* Elektrische Handtuchwärmer

* Waschmaschine

Eine Toilette mit hygienische Dusche

* Duschbereich mit Mischer

* Glaspartition für Duschbereich

Zusätzliche Optionen (gegen Gebühr):

Smart home (Curtains, Smart Light)

Warmer Boden im Badezimmer

*Design-Paket mit voll schlüsselfertiger Konfiguration (Möbel und Zubehör wird nach *Design-Konzept der italienischen Firma D73 in 3 Versionen angeboten)

Zentralheizung nach Art des Spaltsystems.

Sie können eine warme Etage für eine zusätzliche Zahlung installieren.

Parkplatz 3 für 240 Autos

Management

30% (von der gesamten Lieferung des Unternehmens an den Betreiber) und 70% an den Eigentümer der Wohnung.

Die Kosten der Wartung beträgt $ 2 pro 1 qm.

Dieser Preis beinhaltet eine Vielzahl von Dienstleistungen:

● Basenpflege

● Empfang.

● Reinigung öffentlicher Plätze;

● Reinigung der Fassade;

● Beleuchtung öffentlicher Plätze;

● Sicherheit und Ordnung im Komplex gewährleisten

Sicherheit und Videoüberwachung 24/7

● Wartung und Reinigung von Aufzügen und Erstattung der Wartungskosten;

Kommunalzahlungen an Stadttarife.

Große Villen haben einen Parkplatz für eine Yacht und ein Geschenk einer mittelgroßen Yacht.

Rabatte beim Kauf von 5 Wohnungen - 3,5%

Mit voller Zahlung, ein 5% Rabatt.

Investitionen in Wohnimmobilien zu Beginn des Baus sind viel profitabler als in abgeschlossenen Projekten.

Eine Investition in die erste Bauphase bringt Ihnen eine 50%-ige Rendite auf den Weiterverkauf.

Schnelle Investitionsrendite in nur 6 Jahren, 16,4% pro Jahr (ROI 16%).

Eine vierteljährliche Preiserhöhung von 3% ist geplant.

Die Gesamtkapitalisierung für 4 Jahre wird 48% betragen. Plus Marktpreiserhöhungen.

Unterkunft ist möglich. Oder ausleihen.

Transfers sind vor der Inbetriebnahme nicht möglich.

Das Projekt wird von der Bank of Georgia finanziert.