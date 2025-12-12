Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Georgien
  3. Lantschchuti
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Lantschchuti, Georgien

1 immobilienobjekt total found
Haus 7 zimmer in Lantschchuti, Georgien
Haus 7 zimmer
Lantschchuti, Georgien
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 373 m²
Etagenzahl 2
2-stöckiges neu gebautes Privathaus in Grigoleti, auf einem Grundstück von 396 qm, Hausfläch…
$250,000
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen