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Berghütte kaufen in kveda sameba, Georgien

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Haus 5 zimmer in Peria, Georgien
Haus 5 zimmer
Peria, Georgien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 240 m²
Etagenzahl 3
Zum Verkauf 3-stöckiges Haus mit Panoramablick auf das Meer, die Berge und die Stadt Batumi!…
$650,000
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Immobilienangaben in kveda sameba, Georgien

mit Terrasse
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