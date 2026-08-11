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Villen in Munizipalität Chelwatschauri, Georgien

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Villa in Ortabatumi, Georgien
Villa
Ortabatumi, Georgien
Belvedere Batumi Villas are located on a plot of 1.05 hectares in the Ortabatumi microdistri…
$199,000
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Villa 6 zimmer in Makhinjauri, Georgien
Villa 6 zimmer
Makhinjauri, Georgien
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 237 m²
Etagenzahl 3
Townhouses for sale in the luxury residential complex Villa Makhinjauri. The complex is loca…
$311,250
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Immobilienangaben in Munizipalität Chelwatschauri, Georgien

Günstige
Luxuriös
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