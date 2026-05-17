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Villen mit Bergblick kaufen in Kachetien, Georgien

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1 immobilienobjekt total found
Villa 3 zimmer in , Georgien
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Villa 3 zimmer
, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 208 m²
Etagenzahl 1
Schätzchen Wines Château Villas & SPA ist ein Weinresort mit 120 ha Weinbergen, Weingut, Hot…
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Bauherr
Schuhmann Real Estate
Sprachen
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Immobilienangaben in Kachetien, Georgien

mit Garten
mit Terrasse
mit Schwimmbad
Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös
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