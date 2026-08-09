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Wohnimmobilien in Imeretien, Georgien

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Kutaissi
3
5 immobilienobjekte total found
Zimmer in Mghvimevi, Georgien
Zimmer
Mghvimevi, Georgien
Stockwerk 14
$37,000
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Bauherr
ELT Building
Sprachen
English, Русский
Studio 1 zimmer in 15, Georgien
Studio 1 zimmer
15, Georgien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 34 m²
Stockwerk 3/7
Geräumiges Studio zum Verkauf im Herzen von Old Batumi, nur wenige Gehminuten vom Europaplat…
$136,000
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Wohnung 2 zimmer in 52, Georgien
Wohnung 2 zimmer
52, Georgien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 78 m²
Stockwerk 43/50
Zum Verkauf Luxus 2-Zimmer-Wohnung mit Designer-Reparaturbereich von 78 qm. Die Wohnung befi…
$399,087
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LDV InvestLDV Invest
Studio 3 zimmer in Kutaissi, Georgien
Studio 3 zimmer
Kutaissi, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 81 m²
Stockwerk 6/8
The apartment   with a panoramic view in the premium class project in one of the central pro…
$67,830
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Studio 2 zimmer in Kutaissi, Georgien
Studio 2 zimmer
Kutaissi, Georgien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
Stockwerk 7/8
Zu verkaufen eine Wohnung mit Panoramablick in einem Premium-Projekt auf einer der zentralen…
$50,745
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Eigenschaftstypen in Imeretien

wohnungen

Immobilienangaben in Imeretien, Georgien

mit Bergblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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