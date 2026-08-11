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Hotels in Tschakwi, Georgien

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1 immobilienobjekt total found
Hotel 55 m² in Tschakwi, Georgien
Hotel 55 m²
Tschakwi, Georgien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Objektbeschreibung: Diese hochwertige 2-Zimmer-Wohnung mit separatem Schlafzimmer befindet s…
$149,975
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Nils Ott Real Estates
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