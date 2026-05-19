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Wohnimmobilien in Buknari, Georgien

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4 immobilienobjekte total found
Haus 3 zimmer in Zichisdsiri, Georgien
Haus 3 zimmer
Zichisdsiri, Georgien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 98 m²
Etagenzahl 1
Genaue Adresse: Neu gebautes Haus in Tsikhisdziri.Auf Verkauf ein neu gebautes Haus in Tsikh…
$175,000
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Ferienhaus 4 zimmer in Buknari, Georgien
Ferienhaus 4 zimmer
Buknari, Georgien
Zimmer 4
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen ist ein freistehendes 2-stöckiges Ferienhaus in Buknari (bei Chakvi).📐 Ferienha…
$188,000
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Immobilienagentur
FA real estate
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Русский
Wohnung 2 zimmer in Zichisdsiri, Georgien
Wohnung 2 zimmer
Zichisdsiri, Georgien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 66 m²
Stockwerk 7/12
Wohnung zum Verkauf in der Anlage "Bamboo Beach Tsikhisdziri" - ein modernes 12-stöckiges Ho…
$123,000
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International Property AlertInternational Property Alert
Ferienhaus in Zichisdsiri, Georgien
Ferienhaus
Zichisdsiri, Georgien
Fläche 120 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen ist ein freistehendes 2-stöckiges Ferienhaus in Buknari (bei Chakvi).📐 Ferienha…
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