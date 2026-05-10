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Mansions mit Swimmingpool in Batumi, Georgien

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Herrenhaus 12 zimmer in Batumi, Georgien
Herrenhaus 12 zimmer
Batumi, Georgien
Zimmer 12
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 910 m²
Etagenzahl 3
🏡 Exklusiver Vorschlag | Premium Class ResidenceZu verkaufen ist eine Elite 3-stöckige Villa…
$2,00M
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Immobilienangaben in Batumi, Georgien

mit Terrasse
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