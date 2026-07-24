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Gewerbeimmobilien in Adigeni, Georgien

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Gewerbefläche 3 314 m² in Adigeni, Georgien
Gewerbefläche 3 314 m²
Adigeni, Georgien
Fläche 3 314 m²
📍 Investitionsgrundstück 3.314 qm mit Gebäuden - AdigeniNicht-landwirtschaftliches Grundstüc…
$250,000
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