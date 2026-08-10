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Wohnimmobilien in Abchasien, Georgien

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1 immobilienobjekt total found
Villa 5 zimmer in Psyrdzkha, Georgien
Villa 5 zimmer
Psyrdzkha, Georgien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 165 m²
Etagenzahl 2
Premium villas with panoramic views, comfortable living conditions on the Black Sea coast. F…
$446,175
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Immobilienangaben in Abchasien, Georgien

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