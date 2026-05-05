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Häuser am See in Seealpen, Frankreich

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1 immobilienobjekt total found
Haus 5 zimmer in Le Terme Blanc, Frankreich
Haus 5 zimmer
Le Terme Blanc, Frankreich
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 800 m²
Etagenzahl 2
Antibes. In einem bewachten Wohnkomplex mit Rund-um-die-Uhr-Sicherheit bieten wir zum Verkau…
$1,27M
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Eigenschaftstypen in Seealpen

villen

Immobilienangaben in Seealpen, Frankreich

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