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Wohnimmobilien in Seealpen, Frankreich

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Cannes
58
Antibes
102
Nizza
586
Grasse
606
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1 192 immobilienobjekte total found
Penthouse in Cannes, Frankreich
Penthouse
Cannes, Frankreich
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 750 m²
Die Kunst des Lebens zwischen Himmel und Meer – Ein außergewöhnliches Penthouse in CannesEs …
Preis auf Anfrage
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Saint Laurent du Var, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Saint Laurent du Var, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 45 m²
Stockwerk 4
| Ferienwohnungen
$232,603
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Haus in Cannes, Frankreich
Haus
Cannes, Frankreich
Fläche 1 000 m²
Etagenzahl 5
Cannes - Palm BeachExklusives Investitionsobjekt der Premiumklasse. Privates Gebäude mit Pan…
Preis auf Anfrage
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LDV InvestLDV Invest
Villa 10 zimmer in Saint Jean Cap Ferrat, Frankreich
Villa 10 zimmer
Saint Jean Cap Ferrat, Frankreich
Zimmer 10
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 400 m²
Luxusvilla zum Verkauf - Einzigartiges Anwesen einen Steinwurf vom Vier Jahreszeiten Grand H…
Preis auf Anfrage
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Villa 6 zimmer in Moyenne Corniche, Frankreich
Villa 6 zimmer
Moyenne Corniche, Frankreich
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 415 m²
A few minutes from Monaco — Exceptional villa in Eze with panoramic sea views Set in greener…
$4,68M
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Villa 4 zimmer in La Turbie, Frankreich
Villa 4 zimmer
La Turbie, Frankreich
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 3
Bordering Monaco, blue Gulf paradise. A rare pearl! This could be the description of this un…
$1,23M
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Wohnung 4 zimmer in Cannes, Frankreich
Wohnung 4 zimmer
Cannes, Frankreich
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Stockwerk 3
Seltenes Angebot in Cannes - die perfekte 4-Zimmer-Wohnung ✨Wir bieten eine luxuriöse 4-Zimm…
$1,15M
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Penthouse in Avenue Camille Blanc, Frankreich
Penthouse
Avenue Camille Blanc, Frankreich
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Außergewöhnliches Penthouse mit Dachterrasse und Panoramablick auf das MeerWir bieten ein se…
$9,90M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Saint Laurent du Var, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Saint Laurent du Var, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 38 m²
Stockwerk 3
Dieser Wohnraum im Herzen der Bucht von Bes des Ange ist ideal zu vermieten. Nur 10 Gehminut…
$346,250
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Wohnung 3 zimmer in Nizza, Frankreich
Wohnung 3 zimmer
Nizza, Frankreich
Zimmer 3
📍 Nizza – Avenue des Arènes de CimiezKosten:265.000 €Licht zum Verkauf.3-Zimmer-Wohnung in d…
$314,608
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Wohnung 3 zimmer in Cannes, Frankreich
Wohnung 3 zimmer
Cannes, Frankreich
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Stockwerk 3/6
Residence im Viertel Montfleury, 2 Gehminuten von der Antibes Street und 5-7 Gehminuten von …
$680,000
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Condo 1 zimmer in Nizza, Frankreich
Condo 1 zimmer
Nizza, Frankreich
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Etagenzahl 8
An elegant neighborhood, located in the heart of the city. in the Morskogo port area, home t…
$541,417
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Villa in Villeneuve Loubet, Frankreich
Villa
Villeneuve Loubet, Frankreich
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 1 431 m²
Etagenzahl 2
Diese helle Villa auf zwei Ebenen befindet sich in einem bewachten privaten Anwesen in Vogre…
$1,27M
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Studio 1 Schlafzimmer in Nizza, Frankreich
Studio 1 Schlafzimmer
Nizza, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 19 m²
Stockwerk 1
Im Herzen der Stadt liegt der Studentenwohnraum in der Nähe der Fakultät für Recht und Wirts…
$91,675
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Wohnung in Nizza, Frankreich
Wohnung
Nizza, Frankreich
📍 Schön.Promenade des Anglais Frankreich 🇫🇷 Berühmte und begehrte Gegend von Baumettes, gele…
$641,591
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Wohnung in Cannes, Frankreich
Wohnung
Cannes, Frankreich
Квартира в Каннах площадью 60 м2 с террасой  20 м2, с видом на море Комиссия агентства…
$448,173
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Schloss 10 Schlafzimmer in Nizza, Frankreich
Schloss 10 Schlafzimmer
Nizza, Frankreich
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
CHâteau des TemplarsEine legendäre Festung zwischen Geschichte, Geheimnis und Ultra-LuxusCôt…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Saint Laurent du Var, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Saint Laurent du Var, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 51 m²
Stockwerk 2
Dieser Wohnraum im Herzen der Bucht von Bes des Ange ist ideal zu vermieten. Nur 10 Gehminut…
$417,126
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Wohnung 4 zimmer in Antibes, Frankreich
Wohnung 4 zimmer
Antibes, Frankreich
Zimmer 4
Schlafräume 3
EXCLUSIVE SALE — ANTIBE, CôTE D'AZUR A luxurious apartment is offered for sale in the presti…
$1,04M
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Haus 6 zimmer in Nizza, Frankreich
Haus 6 zimmer
Nizza, Frankreich
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 315 m²
Etagenzahl 2
Wir verkaufen ein Haus in Nizza - Park Louise.✅Seltenes Angebot in der Gegend.🏆Verpassen Sie…
$3,18M
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Villa in Saint Jean Cap Ferrat, Frankreich
Villa
Saint Jean Cap Ferrat, Frankreich
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Saint-Jean-Cap-Ferrat — Elegant neoclassical villa with panoramic views of the sea and the p…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Nizza, Frankreich
Wohnung 4 Schlafzimmer
Nizza, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 77 m²
Stockwerk 3
135 Apartments von Studios bis zu 4-Zimmer-Wohnungen. Private offene Räume für alle mit gute…
$461,860
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Wohnung 3 zimmer in Cannes, Frankreich
Wohnung 3 zimmer
Cannes, Frankreich
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Außergewöhnliche Apartments mit Panoramablick auf das MeerIn einer prestigeträchtigen, bewac…
$1,98M
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Wohnung 3 zimmer in Nizza, Frankreich
Wohnung 3 zimmer
Nizza, Frankreich
Zimmer 3
Schlafräume 2
NICE – CARRé D’;OR | NEW MODERN RESIDENCE | EXCLUSIVE OFFERFrench Riviera. Prestige. Modern …
$1,15M
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Wohnung 2 zimmer in Cannes, Frankreich
Wohnung 2 zimmer
Cannes, Frankreich
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Cannes - La Croisette | Exklusive Wohnung mit Panoramablick auf das MeerIm Herzen der legend…
$1,99M
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Villa 12 zimmer in Villefranche sur Mer, Frankreich
Villa 12 zimmer
Villefranche sur Mer, Frankreich
Zimmer 12
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 450 m²
Etagenzahl 4
Luxusvilla mit Panoramablick auf die Villefranche-sur-Mer Bay an der französischen Riviera –…
$11,54M
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Villa 12 zimmer in Avenue Sir Winston Churchill, Frankreich
Villa 12 zimmer
Avenue Sir Winston Churchill, Frankreich
Zimmer 12
Fläche 320 m²
Exceptional villa in Belle époque — style Panoramic views of Monaco and the Mediterranean Se…
$8,18M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Saint Laurent du Var, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Saint Laurent du Var, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 38 m²
Stockwerk 6
Dieser Wohnraum im Herzen der Bucht von Bes des Ange ist ideal zu vermieten. Nur 10 Gehminut…
$382,269
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Wohnung in Nizza, Frankreich
Wohnung
Nizza, Frankreich
💶 119.000 €📍 Frankreich, Nizza (06000), Stadtzentrum, Vernier Bezirk, Rue Trachel🏡 15 m2 Stu…
$138,352
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Studio 2 zimmer in Cannes, Frankreich
Studio 2 zimmer
Cannes, Frankreich
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Stockwerk 1/6
Studio mit Terrasse und Meerblick auf der CroisetteCannes · Boulevard de la Croisette · Palm…
Preis auf Anfrage
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