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Villen in Seealpen, Frankreich

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Cannes
15
Antibes
5
Grasse
39
Nizza
20
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59 immobilienobjekte total found
Villa 10 zimmer in Saint Jean Cap Ferrat, Frankreich
Villa 10 zimmer
Saint Jean Cap Ferrat, Frankreich
Zimmer 10
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 400 m²
Luxusvilla zum Verkauf - Einzigartiges Anwesen einen Steinwurf vom Vier Jahreszeiten Grand H…
Preis auf Anfrage
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Villa 6 zimmer in Moyenne Corniche, Frankreich
Villa 6 zimmer
Moyenne Corniche, Frankreich
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 415 m²
A few minutes from Monaco — Exceptional villa in Eze with panoramic sea views Set in greener…
$4,68M
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Villa 4 zimmer in La Turbie, Frankreich
Villa 4 zimmer
La Turbie, Frankreich
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 3
Bordering Monaco, blue Gulf paradise. A rare pearl! This could be the description of this un…
$1,23M
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LDV InvestLDV Invest
Villa in Villeneuve Loubet, Frankreich
Villa
Villeneuve Loubet, Frankreich
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 1 431 m²
Etagenzahl 2
Diese helle Villa auf zwei Ebenen befindet sich in einem bewachten privaten Anwesen in Vogre…
$1,27M
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Villa in Saint Jean Cap Ferrat, Frankreich
Villa
Saint Jean Cap Ferrat, Frankreich
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Saint-Jean-Cap-Ferrat — Elegant neoclassical villa with panoramic views of the sea and the p…
Preis auf Anfrage
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Villa 12 zimmer in Villefranche sur Mer, Frankreich
Villa 12 zimmer
Villefranche sur Mer, Frankreich
Zimmer 12
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 450 m²
Etagenzahl 4
Luxusvilla mit Panoramablick auf die Villefranche-sur-Mer Bay an der französischen Riviera –…
$11,54M
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Villa 12 zimmer in Avenue Sir Winston Churchill, Frankreich
Villa 12 zimmer
Avenue Sir Winston Churchill, Frankreich
Zimmer 12
Fläche 320 m²
Exceptional villa in Belle époque — style Panoramic views of Monaco and the Mediterranean Se…
$8,18M
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Villa in Roquebrune Cap Martin, Frankreich
Villa
Roquebrune Cap Martin, Frankreich
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Die herausragende Villa an der First Coast Line der Azure Coast ist der neue Standard von Ul…
Preis auf Anfrage
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Villa in Vence, Frankreich
Villa
Vence, Frankreich
Seltene Chance – Außergewöhnlich Wert an der französischen RivieraElegante moderne Villa in …
$1,16M
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Villa 8 zimmer in Villefranche sur Mer, Frankreich
Villa 8 zimmer
Villefranche sur Mer, Frankreich
Zimmer 8
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 600 m²
Etagenzahl 2
Villa with sea views in a traditional style near the center of Villefranche-sur-Mer.Price: 1…
$20,55M
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Immobilienagentur
ESTATE-SERVICE24
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English, Русский, Deutsch
Villa in Cannes, Frankreich
Villa
Cannes, Frankreich
Fläche 80 m²
Elegante Villa in Le Cannet, einer malerischen Stadt in der Region Provence-Alpes-Côte d'Azu…
$563,527
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Villa in Nizza, Frankreich
Villa
Nizza, Frankreich
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 600 m²
Etagenzahl 3
Verkauf des Anwesens in einer der prestigeträchtigen Gegenden von Nizza. Das Anwesen besteht…
$7,76M
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Villa in Nizza, Frankreich
Villa
Nizza, Frankreich
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 1 000 m²
Verkauf eines 118 Hektar großen Vorortgrundstücks inmitten der Natur in Stille und Ruhe, 40 …
$2,05M
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Villa in Antibes, Frankreich
Villa
Antibes, Frankreich
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 320 m²
Verkauf einer Villa in einer geschlossenen Domäne in der Nähe des Meeres am prestigeträchtig…
$7,65M
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Villa in Le Cannet, Frankreich
Villa
Le Cannet, Frankreich
Schlafräume 5
Fläche 116 m²
| Home
$1,03M
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Villa in Cannes, Frankreich
Villa
Cannes, Frankreich
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Etagenzahl 3
This magnificent Belle Époque villa with garden and pool is located in the center of Cannes,…
$3,55M
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Immobilienagentur
Аталанта
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English, Русский, Türkçe
Villa in Cannes, Frankreich
Villa
Cannes, Frankreich
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 145 m²
Einstöckige Villa im provenzalischen Stil mit einer Wohnfläche von 145 Quadratmetern.m und e…
$1,98M
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Villa in Cannes, Frankreich
Villa
Cannes, Frankreich
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 260 m²
Villa zu vermieten und zu verkaufen mit Meerblick. Das Hotel liegt in einer prestigeträchtig…
$3,64M
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Villa in Le Cannet, Frankreich
Villa
Le Cannet, Frankreich
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 390 m²
Neue Villa von 400 Quadratmetern.m befindet sich in einer privaten Domäne in Grassus. Es ver…
$3,77M
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Villa in Nizza, Frankreich
Villa
Nizza, Frankreich
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 300 m²
Villa mit herrlichem Blick auf die Angel Bay in Nizza, Wohnfläche 300 Quadratmeter.m. Das Ho…
$7,98M
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Villa in Antibes, Frankreich
Villa
Antibes, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 140 m²
Eine moderne Villa von 200 Quadratmetern mit stilvollen Oberflächen befindet sich in der pre…
$3,99M
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Villa in Auribeau sur Siagne, Frankreich
Villa
Auribeau sur Siagne, Frankreich
Schlafräume 5
Fläche 151 m²
Der Wohnbereich bietet neue Apartments von Studios bis zu 3-Zimmer-Wohnungen mit schönen Auß…
$761,052
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Villa in Cannes, Frankreich
Villa
Cannes, Frankreich
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 197 m²
Charmantes Haus auf einem Grundstück von 1800 m² in einer ruhigen Gegend des beliebten Stadt…
$2,44M
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Immobilienagentur
Аталанта
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English, Русский, Türkçe
Villa in Cannes, Frankreich
Villa
Cannes, Frankreich
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 160 m²
Das Hotel liegt im Herzen des alten Dorfes Saint-Tropez, nur wenige Schritte von Geschäften …
$3,71M
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Immobilienagentur
Аталанта
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English, Русский, Türkçe
Villa in Mougins, Frankreich
Villa
Mougins, Frankreich
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 500 m²
Die Villa im modernen Stil befindet sich in der Grünfläche von Muzhen in einem geschlossenen…
$5,82M
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Villa in Mougins, Frankreich
Villa
Mougins, Frankreich
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 500 m²
Große Villa in einer malerischen Gegend in der Nähe des mittelalterlichen Dorfes Mougins. Di…
$13,81M
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Villa in Mougins, Frankreich
Villa
Mougins, Frankreich
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 450 m²
Zweistöckige Luxusvilla, Wohnfläche 450 Quadratmeter.m., befindet sich in einer prestigeträc…
$4,07M
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Villa in Cannes, Frankreich
Villa
Cannes, Frankreich
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 300 m²
Etagenzahl 2
Die Villa im kalifornischen Stil mit wunderschönem Meerblick befindet sich in günstiger Lage…
$3,20M
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Villa in Le Cannet, Frankreich
Villa
Le Cannet, Frankreich
Schlafräume 5
Fläche 116 m²
| Home
$987,624
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Villa in Auribeau sur Siagne, Frankreich
Villa
Auribeau sur Siagne, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 100 m²
Der Wohnbereich bietet neue Apartments von Studios bis zu 3-Zimmer-Wohnungen mit schönen Auß…
$749,433
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Immobilienangaben in Seealpen, Frankreich

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