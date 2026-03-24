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Häuser am Meer in Seealpen, Frankreich

Cannes
20
Antibes
7
Grasse
47
Nizza
26
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12 immobilienobjekte total found
Haus 6 zimmer in Roquebrune Cap Martin, Frankreich
Haus 6 zimmer
Roquebrune Cap Martin, Frankreich
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Etagenzahl 5
An den Toren von Monaco bieten wir Ihnen an, in diesem großartigen modernen Haus zu leben. …
$3,25M
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Haus 5 zimmer in Villefranche sur Mer, Frankreich
Haus 5 zimmer
Villefranche sur Mer, Frankreich
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 262 m²
Contemporary villa with swimming pool - Secure domain - Villefranche-sur-Mer Located in a hi…
$5,40M
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Villa in Saint Jean Cap Ferrat, Frankreich
Villa
Saint Jean Cap Ferrat, Frankreich
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Etagenzahl 2
Luxurious modern villa ideally located in the prestigious Mont Boron area close to Cap Ferra…
$7,24M
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OneOne
Villa 7 zimmer in Cannes, Frankreich
Villa 7 zimmer
Cannes, Frankreich
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 700 m²
Etagenzahl 3
Exceptional property in the heart of Cannes. In the heart of Cannes Californie, hidden withi…
$12,41M
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Haus 10 zimmer in Nizza, Frankreich
Haus 10 zimmer
Nizza, Frankreich
Zimmer 10
Schlafräume 5
Fläche 450 m²
Prestigious house with panoramic view of the Bay of Angels. Located in the prestigious Parc …
$4,77M
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Villa 4 zimmer in La Turbie, Frankreich
Villa 4 zimmer
La Turbie, Frankreich
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 3
Bordering Monaco, blue Gulf paradise. A rare pearl! This could be the description of this un…
$1,23M
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Nils OttNils Ott
Villa 7 zimmer in Nizza, Frankreich
Villa 7 zimmer
Nizza, Frankreich
Zimmer 7
Schlafräume 5
Fläche 368 m²
NICE - Mont Boron Very beautiful modern villa built in 2014 of approximately 250m2 on a plot…
$5,80M
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Haus 6 zimmer in Antibes, Frankreich
Haus 6 zimmer
Antibes, Frankreich
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 236 m²
VERY BEAUTIFUL VILLA - OPEN SEA VIEW Antibes: in a quiet and secure area with swimming pool …
$1,29M
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Villa in Roquebrune Cap Martin, Frankreich
Villa
Roquebrune Cap Martin, Frankreich
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 2
$2,85M
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Villa 5 zimmer in Mougins, Frankreich
Villa 5 zimmer
Mougins, Frankreich
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 2
Luxury villa with a pool at Domaine Mougins.  Rooms: 5 - Living Area:171 m². Plot Area: 67…
$2,49M
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Haus 7 zimmer in Nizza, Frankreich
Haus 7 zimmer
Nizza, Frankreich
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 265 m²
NICE - PESSICART: Exceptional location with a panoramic view. Superb 1930 style property wit…
$2,11M
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Villa in Villefranche sur Mer, Frankreich
Villa
Villefranche sur Mer, Frankreich
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 2
For the nature lovers only! In the most beautiful and exclusive area of French Riviera, all …
$1,54M
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Eigenschaftstypen in Seealpen

villen

Immobilienangaben in Seealpen, Frankreich

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